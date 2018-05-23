В Дагестане будут судить экс-полицейского за избиение подростка

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший полицейский предстанет перед судом в Дагестане после того, как избил и затолкал в свой автомобиль подростка, который заблаговременно не освободил проезд его машине, сообщается на сайте СК РФ по Республике Дагестан.

Ранее представитель ГУМВД по республике сообщил РИА Новости, что МВД провело служебную проверку после опубликования видео в соцсетях, на котором полицейский бьет ребенка в Дагестане.

По данным следствия, 24 февраля в Дербенте обвиняемый, являясь сотрудником органов внутренних дел, подъехал на автомобиле к выезду с территории автостанции "Южная", где в это время стоял 16-летний подросток, который не заметил подъезжающий автомобиль и освободил проезд для автомобиля только после подачи звукового сигнала.

Полицейский сделал подростку замечание в грубой форме. Затем вышел из автомобиля и догнал отходившего мальчика, нанес ему побои и насильно затолкнул в автомобиль. Только после неоднократных просьб потерпевшего полицейский отпустил его.

В СК считают, что мужчина причинил несовершеннолетнему физические и нравственные страдания, а также нарушил его конституционные права и законные интересы на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина РФ, а также подорвал авторитет органов госвласти, а именно органов внутренних дел.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу…. преступления "совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением насилия", — говорится на сайте.