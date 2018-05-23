В Дагестане будут судить экс-полицейского за избиение подростка

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший полицейский предстанет перед судом в Дагестане после того, как избил и затолкал в свой автомобиль подростка, который заблаговременно не освободил проезд его машине, сообщается на сайте СК РФ по Республике Дагестан.
По данным следствия, 24 февраля в Дербенте обвиняемый, являясь сотрудником органов внутренних дел, подъехал на автомобиле к выезду с территории автостанции "Южная", где в это время стоял 16-летний подросток, который не заметил подъезжающий автомобиль и освободил проезд для автомобиля только после подачи звукового сигнала.
Полицейский сделал подростку замечание в грубой форме. Затем вышел из автомобиля и догнал отходившего мальчика, нанес ему побои и насильно затолкнул в автомобиль. Только после неоднократных просьб потерпевшего полицейский отпустил его.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу…. преступления "совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением насилия", — говорится на сайте.