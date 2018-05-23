МЧС назвало предварительную причину пожара в многоэтажке в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. По предварительным данным, причиной пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Белогорск Амурской области, где погибли четыре человека, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ГУ МЧС по области.

В Белогорске в ночь на среду произошел пожар в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома. По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило с большим опозданием, на момент прибытия пожарной бригады квартира горела открытым пламенем, открытое горение ликвидировали за восемь минут. Погиб хозяин квартиры 1990 года рождения и три женщины.

"На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белогорску и Белогорскому району, эксперты испытательной пожарной лаборатории из Благовещенска. По предварительной версии, возгорание произошло от неосторожного обращения с огнем при курении", — сообщает региональный главк МЧС.

Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных масок были спасены четыре человека, в том числе дети восьми и трех лет, живущие в квартире выше, еще пять человек из квартир ниже пожарные эвакуировали. Тушением занимались десять человек (пожарные и спасатели) и три единицы техники.

СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.