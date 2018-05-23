В Волгограде трое мужчин похитили со склада тонну красной икры

ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА-Новости. Полиция объявила в федеральный розыск одного из подозреваемых в краже семи тысяч банок красной икры общим весом около одной тонны со склада в Волгограде, двое других злоумышленников задержаны, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых в краже икры, сыра и колбасы со склада в Волгограде. Преступление произошло еще 5 мая, о нем сотрудникам правоохранительных органов сообщил директор компании, которая занимается производством продуктов питания.

"Заявитель сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе, откуда похитили: более семи тысяч банок с красной икрой общим объемом около одной тонны, 50 килограммов колбасной и 100 килограмм сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 миллионов рублей", — уточняют в релизе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как сообщает полиция, за кражу икры и сыра задержали двоих безработных местных жителей. В содеянном они уже сознались. У подозреваемых изъяли альпинистское снаряжение, четыре автомобиля, бензопилы, а также часть похищенного, в том числе и 445 банок красной икры. Большую часть похищенного злоумышленники успели реализовать в торговых точках региона.

На свободе остается третий подозреваемый в краже, его объявили в федеральный розыск.

"В связи с объявлением в федеральный розыск третьего подозреваемого в краже – Крюкова Сергея Николаевича, 1985 года рождения, жителя города Волжского, сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся о его местонахождении информацию в дежурную часть отдела полиции…", — сообщает ведомство.

Подозреваемый славянской внешности, на вид 30-35 лет, у него темные волосы и серые глаза, рост – 170-175 сантиметров. "Был одет в синие бриджи и темную футболку с желто зелеными полосами на рукавах, черные шлепки", — уточняет полиция.