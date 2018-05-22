Стала известна причина отравления работников Мариинского театра

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор установил причину отравления работников Мариинского театра, ей стала сальмонелла в сырой куриной печени, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее во вторник сообщалось, что семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина с симптомами отравления. Состояние обратившихся за медицинской помощью удовлетворительное. Среди обратившихся к медикам есть и административные, и творческие сотрудники. Точки питания в театре были закрыты.

"Проведено санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин случаев кишечной инфекции среди работников ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр", — говорится в сообщении.

Методом ПЦР у двух госпитализированных больных обнаружен генетический материал сальмонеллы. Установлено, что все заболевшие питались в служебных столовых театра, отметили в ведомстве.

"В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования произведен отбор проб кулинарной продукции, поставляемой продукции. Взяты смывы с оборудования, посуды, кухонного инвентаря на патогенную и условно-патогенную флору. Обследован персонал пищеблока", — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что по результатам лабораторных исследований методом ПЦР "в пробе сырья "печень куриная" обнаружен генетический материал сальмонеллы". Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщика указанной продукции.

Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, добавили в пресс-службе.