В Мариинском театре рассказали, кто из работников отравился

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Среди отравившихся в Мариинском театре есть не только административные, но и творческие работники, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы театра.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина. Всего с симптомами отравления к врачам обратились 12 сотрудников театра. Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления Роспотребнадзора, состояние обратившихся за медицинской помощью удовлетворительное. Продажа питания в Мариинском театре была остановлена.

"Среди обратившихся к медикам есть и административные, и творческие сотрудники. Причины случившегося устанавливаются медицинскими специалистами и экспертами, которые работают в зданиях театра. Идет проверка точек питания, берутся пробы, анализы. Очаг пока не установлен", — сказал собеседник агентства.