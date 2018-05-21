В Петербурге завели дело на авидебошира, который оскорблял полицейских

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге завели дело на пьяного авидебошира рейса "Санкт-Петербург — Алматы — Караганда", который не выполнял требования экипажа, матерился и оскорблял полицейских, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

"Уголовное дело об оскорблении представителей власти возбуждено в отношении 51-летнего авиадебошира в Санкт-Петербурге. В состоянии опьянения он вел себя агрессивно в салоне самолета, … не выполнял требования экипажа, матерился и оскорблял вызванных диспетчером полицейских", — говорится в сообщении.