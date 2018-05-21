ВОЛГОГРАД, 21 мая – РИА Новости. Уголовное дело о сексуальном насилии возбуждено против волгоградца, шестилетняя падчерица которого рассказала нашедшей ее на улице сотруднице прокуратуры, что боится возвращаться домой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, старший помощник прокурора Тракторозаводского района в Волгограде Анна Курышева утром 18 мая по дороге на работу нашла у обочины проезжей части маленькую девочку, которая искала маму. От предложения отвести ее домой ребенок отказался. Тогда сотрудница прокуратуры привела девочку в подразделение по делам несовершеннолетних.

"По дороге девочка рассказала работнику прокуратуры, что она боится отчима, так как он постоянно бьет ее и неоднократно совершал с ней насильственные действия сексуального характера. Матери девочка ничего об этом не рассказывала, поскольку отчим угрожал убийством", — уточняется в релизе.

В полиции с ребенком поговорил и психолог, данные были зафиксированы. По сообщению областной прокуратуры, в отношении отчима возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчина в данный момент находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Шестилетняя девочка в данный момент находится с мамой. Как сообщили в прокуратуре области, женщина характеризуется положительно, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.