Серебренников рассказал о встрече с экс-бухгалтером "Седьмой студии"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищениях, рассказал в суде об очной ставке с заключившей сделку со следствием экс-бухгалтером Ниной Масляевой, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление меры пресечения четырем фигурантам дела.

"Я был на очной ставке с Масляевой. Мне стало легче, потому что когда ты видишь прячущего глаза, завравшегося человека, всем становится все понятно", — сказал Серебренников, назвав свое уголовное преследование "садистским абсурдом".

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на отказ перевести бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, а также жалобы на продление домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", кроме того, будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Ранее следствие обосновывало необходимость продления арестов тем, что якобы за дочерями бывшего бухгалтера Нины Масляевой, которая заключила сделку со следствием, ведется слежка, к которой могут быть причастны другие обвиняемые. В среду защитники фигурантов заявили, ссылаясь на материалы дела, что слежка за сестрами не велась и это установлено ФСБ.

Все остальные фигуранты вину по делу не признают, утверждая, что преступления как такового не было.

Как полагает следствие, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Все фигуранты, кроме бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.