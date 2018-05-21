Серебренников рассказал о встрече с экс-бухгалтером "Седьмой студии"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищениях, рассказал в суде об очной ставке с заключившей сделку со следствием экс-бухгалтером Ниной Масляевой, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление меры пресечения четырем фигурантам дела.
"Я был на очной ставке с Масляевой. Мне стало легче, потому что когда ты видишь прячущего глаза, завравшегося человека, всем становится все понятно", — сказал Серебренников, назвав свое уголовное преследование "садистским абсурдом".
Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на отказ перевести бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, а также жалобы на продление домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", кроме того, будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.
Все остальные фигуранты вину по делу не признают, утверждая, что преступления как такового не было.
Как полагает следствие, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Все фигуранты, кроме бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.