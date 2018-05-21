В Кузбассе женщина за рулем БелАЗа протаранила бензовоз

ДТП с участием БелАЗа и КамАЗа в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия, Кемерово. 21 мая 2018

ДТП с участием БелАЗа и КамАЗа в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия, Кемерово. 21 мая 2018

КЕМЕРОВО, 21 мая — РИА Новости. Кузбасские полицейские составили административный протокол на 38 летнюю женщину — водителя БелАЗа, которая въехала в автоцистерну КамАЗа, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Прошла мимо и не заметила:

На кузбасском разрезе женщина за рулем БелАЗа раздавила бензовоз pic.twitter.com/AJLtxAzEQf — kamenskiy evgeny (@odikov) 21 мая 2018 г.

Инцидент произошел в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия. Водитель спецтехники после заправки по неосторожности столкнулась с автоцистерной, повредив левую сторону КамАЗа. Никто не пострадал.

Участники ДТП самостоятельно составили схему аварии и приехали в ГИБДД для регистрации происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по статье "Нарушение правил маневрирования". Виновнице ДТП назначили штраф в размере 500 рублей.