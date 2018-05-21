РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать пассажиров самолета, экстренно приземлившегося в Волгограде в воскресенье вечером, отказались от вылета в Челябинск резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Вылетят 215 человек. Одиннадцать человек отказались от ожидания – десять уехали своим ходом, один в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что вылет резервного борта состоится в ближайшее время.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.