После аварийной посадки в Волгограде 11 человек не полетели другим бортом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать пассажиров самолета, экстренно приземлившегося в Волгограде в воскресенье вечером, отказались от вылета в Челябинск резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании "OnurAir", летевший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в аэропорту Волгограда в 22.40 мск воскресенья из-за разгерметизации. На борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Вылетят 215 человек. Одиннадцать человек отказались от ожидания – десять уехали своим ходом, один в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что вылет резервного борта состоится в ближайшее время.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.