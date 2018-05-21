Выживших при аварии вертолета в Хабаровском крае доставили в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая — РИА Новости. Выживших при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае доставили в поселок городского типа Экимчан Амурской области, рассказал РИА Новости глава администрации поселка Владимир Романов.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района произошла аварийная посадка частного вертолета "Газель". На борту, по данным регионального главка МЧС, находились три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться, один из них скончался от сердечного приступа по пути к охотничьему домику.

Утром в понедельник частный вертолет Ми-2 вылетел из поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района к месту аварии, он доставил пострадавших в Экимчан.

"В Селемджинскую районную больницу доставлены три человека (двое были на борту частного вертолета в момент жесткой посадки, еще одного забрали с зимовья, куда добрались пострадавшие) и доставили также вертолетом тело умершего. Доставили всех в Экимчан, так как это ближе всего от места аварии",- сказал Романов, отметив, что он не знает характера травм пострадавших.

Ранее Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что проводит проверку после жесткой посадки вертолета, по данным следствия, собственник вертолета — индивидуальный предприниматель из Амурской области.