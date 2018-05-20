Транспортная прокуратура начала проверку после аварии Су-29 в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии Су-29 в воскресенье в Ленобласти, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ рассказал РИА Новости, что в воскресенье при жесткой посадке двухместного самолета Су-29 в районе населенного пункта Ломаха погиб один человек.

"Северо-Западной транспортной прокуратурой в связи с имевшей место 20 мая около 17 часов аварией спортивно-пилотажного самолета Су-29, происшедшей в Ломоносовском районе Ленинградской области, в результате которой погиб пилот, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что на место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются. По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 17.25 мск.