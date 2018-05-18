В Петербурге суд рассмотрит иск разработчика на 43,8 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга 19 июля проведёт предварительное заседание по иску российского программиста Антона Мамичева к компаниям Amazon Technologies Inc, Veeam Software AG и её российскому подразделению ООО "Интервим", о присвоении его программы в сфере электронного обучения, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, Мамичев в исковом заявлении утверждает, что является автором программы для "eLearning Metadata Manager", которая используется разработчиками электронных обучающих курсов. В 2016 году Мамичев при увольнении из ООО "Интервим" предложил работодателю заключить лицензионное соглашение на использование программы на условиях простой неисключительной лицензии с сохранением авторских прав и ограничением использования программы для коммерческих целей.

Однако, как сообщает ОПС, в июне 2017 года из кода программы исчезли все элементы знака охраны авторского права, а именно строчка: "(С) 2012-2017 Anton Mamichev". По мнению истца, ООО "Интервим" нарушило авторские права на программу, удалив информацию об авторе, перерабатывает и воспроизводит программу без разрешения правообладателя. Администратором домена, на котором размещена спорная программа, является головная компания Veeam Software AG (Швейцария), провайдером хостинга домена — Amazon Technologies Inc (США). Третьим лицом по делу проходит американский регистратор доменных имён GoDaddy.com.

"Истец просит суд признать авторское право; взыскать с ООО "Интервим" компенсацию за удаление информации об авторском праве в размере 8 038 000 рублей и 17 903 200 рублей за нарушение исключительных прав на программу. Еще 17 903 200 рублей взыскать с Veeam Software AG, также за нарушение исключительных прав. Всего — 43 845 200 рублей. И запретить использование программы Veeam Software AG любым способом. К Amazon Technologies Inc. предъявлено требование об удалении экземпляров программы и запрете на ее использование", — говорится в сообщении.

Оценку ущерба для истца произвела экспертная организация "Негосударственная лаборатория судебной экспертизы". Согласно карточке дела на сайте суда, иск поступил в суд еще в январе, предварительное заседание по делу назначено на 19 июля на 11 часов. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, к исковому заявлению программист приложил переписку с представителями компании "Интервим", которые изначально соглашались с предлагаемыми им условиями лицензионного соглашения.

Однако после увольнения Мамичева, рассказал источник, с октября 2016 по июнь 2017 года бывший работодатель под различными предлогами затягивал заключение соглашения. В мае 2017 Мамичев в рамках досудебного урегулирования спора сообщил "Интервим" о наличии в исходном коде программы знака защиты авторского права. При этом программист позаботился зафиксировать обстоятельство нотариальным осмотром. Однако в ответ компания заявила, что программа якобы была написана Мамичевым в рамках служебных обязанностей. Впоследствии сведения об авторском праве программиста из кода были удалены.