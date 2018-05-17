В Ленобласти будут судить мигранта за убийство мужчины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против нелегального мигранта, который на почве личной неприязни убил и обокрал гражданина Белоруссии, у которого он проживал в Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.

Как уточняет областное следственное управление, 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, прибывший в Россию в мае 2017 года, не оформлял разрешения на работу и патента, а также не находился на учете в миграционной службе.

В конце декабря прошлого года мужчина проживал в съемной квартире в поселке Волочаевка Выборгского района Ленинградской области у своего 55-летнего знакомого — гражданина Белоруссии, занимавшегося строительными и ремонтными работами.

"В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, обвиняемый нанес несколько ударов гимнастическим блином от штанги весом 8 килограмм и гимнастической гирей весом 16 килограмм по голове своей жертвы, а затем дважды ударил потерпевшего кухонным ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении СУСК.

Ведомство отмечает, что затем мужчина забросал тело погибшего одеялами и уехал в Петербург, предварительно обокрав убитого. "Добычей злоумышленника стала незначительная сумма денег, ноутбук, сотовый телефон и наручные часы. Похищенным он распорядился по своему усмотрению", — информирует СУСК.

Нелегальный мигрант, который находится под стражей, обвиняется по статьям "убийство" и "кража". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, заключает областное следственное управление.