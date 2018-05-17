После смерти жительницы Ульяновска из-за формалина возбудили два дела

САМАРА, 17 мая – РИА Новости. Уголовные дела о халатности должностных лиц ульяновской медсанчасти возбудили после смерти женщины, которой вместо физраствора ввели формалин, сообщает прокуратура региона.

Инцидент, который привел к смерти женщины, произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. После плановой хирургической операции одним из медработников в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимацию, а позже перевезли в Москву, где она скончалась 5 апреля. Следователи возбудили дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", позже ее переквалифицировали на вторую часть 109 статьи УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Вместе с тем, по мнению прокуратуры, уголовную ответственность в данной ситуации должны понести также должностные лица медсанчасти, которые не приняли своевременных необходимых мер по лечению молодой женщины после интоксикации ее организма, а также пытались скрыть от других врачей факт введения в брюшную полость пациентки раствора формалина.

"В связи с изложенным прокурор направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по второй части статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования обоих уголовных дел находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.