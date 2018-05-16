СК начал проверку после того, как инвалида не пустили на рейс "ЮТэйр"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи дадут оценку действиям сотрудников авиакомпании "ЮТэйр", которые не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья из-за гипса на ногах, сообщается во вторник в канале СК РФ в мессенджере "ТамТам".

"Следователи дадут оценку действиям сотрудников авиакомпании "ЮТэйр", которые 13 мая не допустили к полету рейсом "Курган – Москва" мальчика-инвалида", — говорится в сообщении СК.

Как ранее рассказал РИА Новости президент приморского общества инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем Моисеенко, 16-летний подросток и его отец ждали три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты, после чего они улетели домой.

В свою очередь представитель Приморского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ рассказал РИА Новости, что по закону только люди с травмами и заболеваниями спинного мозга имеют право на оплаченные ФСС перелеты. Остальным дорога оплачивается в зависимости от стоимости билетов: если дешевле ехать на поезде, покупают железнодорожные билеты. В этом случае подростку купили билеты с открытой датой на поезд, они у него на руках. Однако когда семья сказала, что мальчику надо лететь самолетом, были приобретены авиабилеты, а авиакомпания пошла навстречу и снизила цену на билеты, сообщил представитель ФСС.

Официальным комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.