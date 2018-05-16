В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники авиакомпании в Кургане не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья из-за гипса на ногах, но через несколько дней мальчик с отцом все-таки улетели домой.

Как рассказал РИА Новости президент приморского общества инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем Моисеенко, инцидент произошел в Кургане, куда мальчик ездил на операцию.

"Компания "ЮТэйр" в Кургане ребенка с инвалидностью после операции на ногах и его отца отказалась пускать в самолет. После операции у парня ноги в гипсе, поэтому сотрудники компании сказали, что он будет занимать слишком много места. У подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна", — рассказал Моисеенко.

Официальным комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

По словам Моисеенко, 16-летний подросток и его отец ждали три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты.

В свою очередь представитель Приморского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ рассказал РИА Новости, что по закону только люди с травмами и заболеваниями спинного мозга имеют право на оплаченные ФСС перелеты. Остальным дорога оплачивается в зависимости от стоимости билетов: если дешевле ехать на поезде, покупают железнодорожные билеты. В этом случае подростку купили билеты с открытой датой на поезд, они у него на руках.

"И он мог воспользоваться поездом. Согласно официальному письму из больницы, которое мы получили, "пациент может следовать железнодорожным транспортом без ущерба для здоровья". Но когда семья сказала, что мальчику нужно лететь самолетом, мы стали искать варианты, авиакомпания пошла навстречу и снизила цену на билет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, заранее о том, что у мальчика ноги в гипсе и не сгибаются, его родители не предупредили. Поэтому он не мог разместиться на обычном месте в самолете.

"После того как подростка не пустили в самолет, мы снова начали договариваться насчет перелета, и сейчас мальчик уже на пути домой, во Владивосток", — добавил представитель фонда.

Мышечная дистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, связанное с нарушением строения мышечных волокон. Распространенность заболевания составляет один случай на 3,6 тысячи — шесть тысяч мальчиков, рожденных живыми. Без медицинского вмешательства средний возраст смерти больного составляет 19 лет.