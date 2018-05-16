РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах

08:4616.05.2018
2135611
© Depositphotos / AndreyPopovПерелом ноги. Архивное фотоПерелом ноги. Архивное фото
© Depositphotos / AndreyPopov

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники авиакомпании в Кургане не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья из-за гипса на ногах, но через несколько дней мальчик с отцом все-таки улетели домой.

Роман Лаврентьев
© предоставлено Еленой Лаврентьевой
"Просто смотрел гаджеты". За что инвалида избили в ТЦ в Екатеринбурге
Как рассказал РИА Новости президент приморского общества инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем Моисеенко, инцидент произошел в Кургане, куда мальчик ездил на операцию.

"Компания "ЮТэйр" в Кургане ребенка с инвалидностью после операции на ногах и его отца отказалась пускать в самолет. После операции у парня ноги в гипсе, поэтому сотрудники компании сказали, что он будет занимать слишком много места. У подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна", — рассказал Моисеенко.

Официальным комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

По словам Моисеенко, 16-летний подросток и его отец ждали три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты.

В свою очередь представитель Приморского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ рассказал РИА Новости, что по закону только люди с травмами и заболеваниями спинного мозга имеют право на оплаченные ФСС перелеты. Остальным дорога оплачивается в зависимости от стоимости билетов: если дешевле ехать на поезде, покупают железнодорожные билеты. В этом случае подростку купили билеты с открытой датой на поезд, они у него на руках.

"И он мог воспользоваться поездом. Согласно официальному письму из больницы, которое мы получили, "пациент может следовать железнодорожным транспортом без ущерба для здоровья". Но когда семья сказала, что мальчику нужно лететь самолетом, мы стали искать варианты, авиакомпания пошла навстречу и снизила цену на билет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, заранее о том, что у мальчика ноги в гипсе и не сгибаются, его родители не предупредили. Поэтому он не мог разместиться на обычном месте в самолете.

Семиклассник из города Покров, которого избила толпа школьников
© Фото : из группы в ВК «Подслушано Покров»
"Глаза не открываются". Школьники в Покрове избили семиклассника
"После того как подростка не пустили в самолет, мы снова начали договариваться насчет перелета, и сейчас мальчик уже на пути домой, во Владивосток", — добавил представитель фонда.

Мышечная дистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, связанное с нарушением строения мышечных волокон. Распространенность заболевания составляет один случай на 3,6 тысячи — шесть тысяч мальчиков, рожденных живыми. Без медицинского вмешательства средний возраст смерти больного составляет 19 лет.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
ACK3103
Может уже пора внести ответственность за такое причем реальную ... Если пьянчужка бузит - ему срок влупят .. а тут -ну что бывает ???? Летал в США туда летели проводники чуть не лизали , назад чуть в рожу не сунули ... Одна и та же компания.
08:59
16.05.2018
ОтветитьНе отвечать
zhora_vaskin
По моему всё очень даже логично. Если он физически не умещается на сидении, то он что, лёжа или стоя должен был лететь?
08:54
16.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена