Жителя Новочебоксарска приговорили к 12 годам колонии за убийство врача

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Житель Новочебоксарска проведет 12 лет в колонии строгого режима за жестокое убийство врача-травматолога, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

Пятнадцатого июня 2017 года в городе Чебоксары в своем служебном кабинете больницы скорой медицинской помощи было обнаружено тело 80-летнего врача-травматолога.

Следствие установило, что днем 14 июня 2017 года обвиняемый избил пожилого мужчину руками, ногами и металлическим стулом. Он ударил врача не менее 32-х раз по голове, груди и другим частям тела, а затем сдавил ему металлическим стулом шею и задушил, а сам скрылся. Мужчина был задержан 17 июня 2017 года и заключен под стражу.

"Причастность обвиняемого к преступлению подтверждается результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий и заключениями 20-ти судебных экспертиз. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания его невменяемым не установлено", — отмечается в сообщении регионального СУСК.

В ведомстве добавили, что "49-летний житель Новочебоксарска признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима".