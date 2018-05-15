В Приамурье накажут полицейских, которых засняли спящими в машине

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая — РИА Новости. В Амурской области сняли видео о полицейских, которые спали в служебном автомобиле, ролик размещен на YouTube. Проводится служебная проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

На видео сначала ведется съемка спящих на откинутых креслах авто мужчин в форме, затем снимающий резко открывает переднюю дверь автомобиля и кричит матерное ругательство, заканчивая все словом "Подъем!". Один из проснувшихся попытался догнать снимавшего, на этом запись обрывается.

"Съемка проведена в городе Свободный, по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекут и их руководителя",- рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области.