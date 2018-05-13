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Происшествия

Дочь главы Северо-Западного Ростехнадзора арестовали по делу о хищении

23:0513.05.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье санкционировал арест Елены Слабиковой, дочери главы Северо-Западного управления Ростехнадзора, обвиняемой по делу о мошенническом хищении более 4,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Наручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Петербурге арестовали главу Северо-Западного Ростехнадзора
Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери. По данным ОПС, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено отцу и дочери Слабиковым в пятницу. Слабиков частично признал вменяемые ему деяния, сумма хищения составила более 4,7 миллиарда рублей, сообщала ОПС. По решению суда он был арестован до 9 июля.

В пятницу суд отложил решение вопроса об аресте Слабиковой для предоставления возможности стороне защиты собрать документы, характеризующие личность обвиняемой. В воскресенье суду были предъявлены дипломы и грамоты Слабиковой, характеризующие ее, по мнению адвокатов, как человека, чья общественная деятельность направлена на созидание, также к материалам был приложен красный диплом юрфака СПбГУ и школьный аттестат.

"Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 000 000 000 рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 9 июля 2018 года с содержанием в СИЗО-5", — говорится в сообщении ОПС.

Как пояснила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, вопрос о "белой касте" Слабиковой задал судья, рассматривающий ходатайство об аресте, после того, как обвиняемая рассказала, что к ней в камеру "привели девушку под метадоном, которую до сих пор не отпустило", противопоставила себя контингенту следственного изолятора и сообщила, что ей там не место, поскольку там находятся обвиняемые в кражах и незаконном обороте наркотиков.

История дела

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
В Санкт-Петербурге проходят обыски в управлении Ростехнадзора
Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в августе прошлого года. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проведение проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.

По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, сообщал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, отмечал собеседник агентства.

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