На Кубани задержали подозреваемого в убийстве двух женщин в Петербурге

СОЧИ, 13 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подозреваемый в убийстве матери и дочери в общежитии в Санкт-Петербурге задержан полицейскими в Краснодарском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что тела 51-летней женщины и ее 23-летней дочери со множественными колото-резаными ранениями были обнаружены в комнате коммунальной квартиры по улице Композиторов общежитии в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По информации ведомства, оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили личность подозреваемого и объявили его в розыск.

"По "горячим" следам на территории Краснодарского края сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края задержали 17-летнего родственника погибших, подозреваемого в совершении указанного преступления. В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам петербургской полиции для дальнейшей работы", — говорится в сообщении регионального управления.