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Происшествия

В Петербурге арестовали главу Северо-Западного Ростехнадзора

22:1211.05.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаручники на решетке. Архивное фотоНаручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу санкционировал арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенническом хищении более 4,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, по 9 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, обвинение Слабикову предъявлено в пятницу. "Слабиков частично признал вменяемые ему деяния. Просил суд избрать меру в виде домашнего ареста. Сумма хищения 4 763 350 000 рублей", — добавляет ОПС.

Судебное заседание
© РИА Новости
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Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в августе прошлого года. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проведение проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.

По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, рассказал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, добавил собеседник агентства.

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