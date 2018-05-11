В Петербурге арестовали главу Северо-Западного Ростехнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу санкционировал арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенническом хищении более 4,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, по 9 июля 2018 года", — говорится в сообщении.
По данным ОПС, обвинение Слабикову предъявлено в пятницу. "Слабиков частично признал вменяемые ему деяния. Просил суд избрать меру в виде домашнего ареста. Сумма хищения 4 763 350 000 рублей", — добавляет ОПС.
По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, рассказал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, добавил собеседник агентства.