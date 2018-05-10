В Петербурге задержали карманников, "промышлявших" на 9 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых в кражах во время патриотических акций на Невском проспекте 8 и 9 мая в Петербурге, сообщает ГУМВД города и области.

"Оперативники главка с поличным задержали двух женщин, похитивших мобильные телефоны у участниц патриотической акции, и мужчину, похитившего имущество у иностранца на Невском проспекте", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, вечером 8 мая у дома 28 на Невском проспекте оперативники задержали 45-летнего мужчину, который украл у иностранца поясничную сумку с деньгами и документами. Девятого мая у дома 24 на Невском проспекте полицейские задержали двух карманниц 30 и 40 лет, которые похитили мобильные телефоны у двух участниц патриотической акции, отмечает МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято и возвращено владельцам.