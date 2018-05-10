В Ульяновске завели дело после падения наледи на воспитанницу детсада

САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Ульяновске после падения снежной глыбы с крыши одного из частных домов на 5-летнюю воспитанницу детского сада, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

Воспитанница детского сада №141 "Искорка" была госпитализирована 5 апреля. По информации СУСК РФ по региону, в момент схода снежной наледи дети находились на прогулке на территории детсада. Прокуратура проводила проверку исполнения руководством детсада требований законодательства об охране жизни и здоровья малолетних.

"Очередной сход с крыши дома снежно-ледяной массы повлек причинение одной из воспитанниц детского сада открытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа… Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что вследствие периодических сходов снега с кровли дома, находящегося возле детского сада, возникла угроза для жизни и здоровья воспитанников. Вместе с тем выяснилось, что руководство дошкольного учреждения не приняло мер по недопущению нахождения детей в опасной зоне на вверенной ей территории, а также по информированию органов власти и контролирующих структур о возможном нарушении собственником жилого здания градостроительного законодательства.