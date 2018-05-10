В Ульяновске легковушка на переходе сбила ребенка насмерть и скрылась

САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Полицейские разыскивают водителя легковушки, сбившего насмерть на пешеходном переходе ребенка в Ульяновске, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону.

По его словам, инцидент произошел 9 мая в 21.21 (20.21 мск) в районе дома № 106 на проспекте Нариманова в Ульяновске. Неустановленный водитель за рулем, предположительно ВАЗ-2114, сбил маленького мальчика, который вместе со своим родственником переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался.

"В настоящее время водитель автомобиля разыскивается. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просим сообщить в ГИБДД по региону", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.