Спасатели не обнаружили людей под завалами обрушившегося дома в Саратове

САРАТОВ, 7 мая — РИА Новости. Людей под завалами рухнувшей кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове не обнаружено, сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Качев.

"Собаки обследовали завалы на предмет нахождения людей. Люди пока не обнаружены, но все равно решение принято не техникой разбирать завалы, а все вручную будем грузить на самосвалы", — сказал он журналистам.

Качев отметил, что на месте работает аэромобильная группировка областного главка МЧС в составе 100 человек, еще 40 сотрудников областной службы спасения и 30 сотрудников городской службы спасения. "Сил и средств достаточно для того, чтобы завалы до утра разобрать", — подчеркнул он.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. По данным пресс-службы губернатора области, всего в доме 78 квартир. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, их размещают в гостиницы.