Спасатели не обнаружили людей под завалами обрушившегося дома в Саратове

САРАТОВ, 7 мая — РИА Новости. Людей под завалами рухнувшей кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове не обнаружено, сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Качев.
"Собаки обследовали завалы на предмет нахождения людей. Люди пока не обнаружены, но все равно решение принято не техникой разбирать завалы, а все вручную будем грузить на самосвалы", — сказал он журналистам.
Качев отметил, что на месте работает аэромобильная группировка областного главка МЧС в составе 100 человек, еще 40 сотрудников областной службы спасения и 30 сотрудников городской службы спасения. "Сил и средств достаточно для того, чтобы завалы до утра разобрать", — подчеркнул он.