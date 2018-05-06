Навальный сообщил об освобождении из московского ОВД до суда

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный за организацию несогласованного митинга в Москве Алексей Навальный сообщил о своем освобождении из ОВД Красносельского района Москвы.

"На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда", — написал он в Twitter.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что в несогласованной субботней акции в столице участвовали порядка 1,5 тысячи человек, около 300 нарушителей были задержаны, включая Навального. Действия полиции и Росгвардии в столице глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал как "четкие и безукоризненные". В Совете по правам человека при президенте РФ, представители которого наблюдали за несанкционированной акцией, так же отметили корректность действий правоохранителей.