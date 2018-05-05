Около 200 человек доставлены в полицию после акции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Около 200 активных участников несанкционированной акции в субботу в Петербурге были доставлены в отделы полиции, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Сегодня в Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции, в которой приняли участие около 2000 человек, сотрудниками полиции в отделы были доставлены около 200 активных участников. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности", — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сторонники оппозиционера Алексея Навального размещали ответ городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в котором заявленную на 5 мая акцию власти предложили провести в Удельном парке. Оппозиционеры планировали провести акцию на Дворцовой площади, однако в субботу выяснилось, что площадь перекрыта военными и полицией. В пресс-службе ЗВО РИА Новости пояснили, что накануне было принято решение провести в субботу тренировку пеших парадных расчетов.

Сторонники Навального устроили шествие по Невскому проспекту, некоторые участники акции ломали пластиковые и металлические ограждения. В районе станции метро "Маяковская" шествие было остановлено бойцами ОМОН, после чего митингующие повернули обратно на Дворцовую площадь.

Первые задержания начались у Гостиного двора, далее несколько человек были задержаны возле фонтана у Зимнего дворца, куда вернулась часть протестующих. Также несколько человек были задержаны на Сенатской площади.