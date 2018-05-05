Полиция задерживает участников несанкционированной акции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. В центре Петербурга задержали как минимум 15 участников несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.

Около 14 часов с Дворцовой площади стартовал массовый заезд мотоциклистов. При этом сама площадь была перекрыта военными и полицией. Сторонники Навального собрались на тротуаре со стороны Зимнего дворца, после чего, скандируя лозунги, стали перемещаться к Александровскому саду, где вокруг большого фонтана уже собрались многочисленные участники мероприятия.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, участники несогласованной акции сломали ограждения у Гостиного двора, но полиция долго не вмешивалась в происходящее. У Гостиного двора задержали семь человек, а остальных — у Зимнего дворца, куда они вернулись. Задержания продолжаются.

Сторонники Навального хотели провести шествие от метро "Технологический институт" и митинг на Пионерской площади. Городские власти отказали им из-за того, что на Витебском вокзале по пути шествия и на самой Пионерской площади идет ремонт, и предложили провести акцию в Удельном парке.

В центре города сегодня с 15:00 и примерно до 17:00 проходит пешая тренировка парада ко Дню Победы.