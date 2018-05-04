В Ленобласти в ДТП с автомобилем УФСИН погибли двое осужденных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Двое осужденных погибли в автомобиле УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который попал в ДТП днем в пятницу в Ленобласти, сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, автомобиль "Валдай", в котором находились четыре сотрудника и пять осужденных, попал в ДТП. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение со спецавтомобилем. После столкновения спецавтомобиль перевернулся.

"В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло в 14:50 мск на 57-м километре федеральной автодороги А180 "Нарва".