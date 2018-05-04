СК в Петербурге проводит проверку после смерти криптоблогера Макушина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Следственный комитет в Петербурге проводит доследственную проверку по факту смерти криптовалютного видеоблогера Павла Макушина, который, по данным СМИ, покончил с собой, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

По информации "Невских новостей", 30 апреля в квартире на проспекте Солидарности было обнаружено тело 23-летнего автора видеоблога про криптовалюту Павла Макушина. Издание сообщает, что блогер не оставил предсмертной записки, причиной случившегося, по словам его матери, могло стать недавнее ограбление. По данным "Невских новостей", в январе четверо неизвестных в масках ворвались в его дом в коттеджном поселке "Лазурные озера", угрожая пистолетом, избили его, сломали системный блок компьютера и украли сейф, в котором хранилось около 20 миллионов рублей и 70 тысяч долларов.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в квартире одного из домов по проспекту Солидарности тела местного жителя 1994 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказал агентству представитель управления СК по Петербургу, отвечая на вопрос о причинах смерти блогера Макушина.

Макушин — автор посвященного криптоиндустрии Youtube-канала "Криптач", который за 7 месяцев собрал более 19 тысяч подписчиков.