Суд в Петербурге признал законным изъятие недвижимости "Свидетелей Иеговы"*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в четверг оставил в силе решение об изъятии в собственность государства комплекса зданий центра организации "Свидетели Иеговы"* (запрещена в РФ), принадлежащих зарегистрированной в США компании "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании", сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга (ОПС).

Ранее сообщалось, что Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга 7 декабря 2017 года удовлетворил иск исполняющего обязанности прокурора Курортного района о признании ничтожными сделок дарения и пожертвования американской организации 16 объектов недвижимости на территории бывшего пионерского лагеря в поселке Солнечное общей кадастровой стоимостью более 880 миллионов рублей. Объекты принадлежали ликвидированной на данный момент религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*.

"Апелляционная коллегия городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении.

В заявлении прокуратуры говорилось, что сделки передачи объектов недвижимости американской компании являются мнимыми, поскольку российская организация "Свидетелей Иеговы"* в дальнейшем продолжила пользоваться отчужденным имуществом и нести бремя его содержания.

По данным ОПС, организация "Свидетели Иеговы"* в своей жалобе говорит о недоказанности обстоятельств, что сделки не были направлены на создание правовых последствий, что передачи от дарителя к одаряемому имущества не произошло, что управленческий центр сохранил полный контроль над отчужденным имуществом. Кроме того, организация полагает, что судом неправомерно применены санкции, предусмотренные законом о противодействии экстремизму, ссылается, в том числе, на нарушение Конвенции и защите прав человека и основных свобод.

ОПС также сообщает, что на заседании в четверг представитель "Свидетелей Иеговы"* через переводчика сообщил коллегии о необходимости "рассматривать дело без оглядки на политические процессы, происходящие между РФ и США, разъяснив, что на все воля божья". Представители организации заявили суду, что "деятельность и намерения организации полностью соответствовали и соответствуют божьим законам", добавляет ОПС.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, признав ее деятельность экстремистской. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

* Экстремистские организации, запрещенные в России.