БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков считает необходимым увеличить штрафы к нарушителям особого противопожарного режима, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.

"Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям", — сказал Пучков журналистам.

Он считает, что "нужно жёстко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят". По словам Пучкова, в итоге страдают тысячи граждан.

"Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты", — сказал глава МЧС.

В свою очередь губернатор Амурской области Александр Козлов также заявил о необходимости ужесточить штрафные санкции к нарушителям. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 4 тысячи рублей. "Нарушители должны возмещать затраты, потраченные на тушение пожаров", — считает Козлов.

В понедельник министр сообщил, что ситуация с природными пожарами в Амурской области улучшилась благодаря усилению группировки по их тушению. Накануне, в частности, было потушено крупное возгорание в Хинганском заповеднике в Приамурье.