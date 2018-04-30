БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков считает необходимым увеличить штрафы к нарушителям особого противопожарного режима, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.
Он считает, что "нужно жёстко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят". По словам Пучкова, в итоге страдают тысячи граждан.
"Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты", — сказал глава МЧС.
В понедельник министр сообщил, что ситуация с природными пожарами в Амурской области улучшилась благодаря усилению группировки по их тушению. Накануне, в частности, было потушено крупное возгорание в Хинганском заповеднике в Приамурье.