Легковушка сбила трех человек на тротуаре в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Три пешехода в Санкт-Петербурге получили травмы после того, как попавший в ДТП автомобиль вылетел на тротуар, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу в 13.55 мск у дома 23, корпус 1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе.

"Водитель "Лада Приора", мужчина 1992 года рождения, совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Skoda Octavia, который от полученного удара выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов", — сказал собеседник агентства.

В результате ДТП тяжелые травмы получила женщина 1946 года рождения, мужчина 1999 года рождения и женщина 1941 года рождения получили травмы средней тяжести.