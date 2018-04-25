МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры в среду попросил президиум Верховного суда РФ оставить в силе Алексею Навальному, осужденному по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Предлагаю приговор и последующие судебные решения оставить без изменения", — обратился к суду представитель Генпрокуратуры.

По его мнению, виновность братьев Навальных подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств, а суд действовал "в соответствии с процессуальным законодательством и с учетом мнения участников процесса".

ВС РФ вновь проверяет законность приговора после решения Страсбургского суда, нашедшего нарушения прав Навального и его брата на справедливое судебное разбирательство.

При этом, по сообщению Минюста РФ, ЕСПЧ не обнаружил политической подоплеки уголовного преследования. На двоих братьям присудили компенсацию в 82 тысячи евро. С решением Страсбурга российский Минюст не согласился и сообщал о планах его обжаловать. Была ли, в итоге, подана жалоба, пока неясно.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения Алексей Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе – с хищением свыше 30 миллионов рублей.