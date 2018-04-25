БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Житель города Свободный Амурской области, будучи пьяным, пять раз позвонил в дежурную часть МО МВД "России" Зейский и сообщил, что в отделе полиции готовится взрыв; за ложные сообщения, а также незаконное хранение оружия суд на 1,5 года ограничил свободу мужчины, сообщает прокуратура Амурской области.
Мужчина полностью признал вину, суд также учел, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Приговор вступил в законную силу.
Ограничение свободы подразумевает, что осужденный не будет уходить из дома во время так называемого "комендантского часа", посещать развлекательные заведения, массовые мероприятия, а также менять место жительства и работы без согласия специализированных госорганов.