Трутнева просят вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Власти Приморья обратились к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и руководству "Газпромабнка" с просьбой разрешить ситуацию с приморскими моряками с судна "Кристал Ист", арестованного в ОАЭ, сообщается на сайте регионального отделения Российского профсоюза моряков.

Танкер "Кристал Ист" компании-банкрота "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу. В конце марта морякам выплатили долги по зарплате. Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке обратилась к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой помочь в разрешении ситуации.

Отмечается, что профком получил ответ, свидетельствующий о том, что администрация Приморского края переживает за судьбу моряков и принимает все зависящие от нее меры для изменения сложившейся ситуации.

"Администрацией были направлены письма заместителю председателя правительства Российской Федерации в ДФО Ю.П. Трутневу и председателю правления – заместителю председателя Совета директоров АО "Газпромбанк" А.И.Акимову об урегулировании споров между ООО "Находка-Портбункер" и АО "Газпромбанк" на территории Российской Федерации в целях освобождения экипажа и направления судна в ближайший российский порт. Также обращение профкома было направлено в Приморскую транспортную прокуратуру на рассмотрение и принятия мер в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

По данным профсоюза, с моряками поддерживают связь.

Ранее сообщалось, что экипаж судна подал сигнал бедствия из-за заболевших не борту. Моряки – в основном пенсионного и предпенсионного возраста – страдают от болей в сердце и проблем с давлением.