В Петербурге у 16 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детского сада в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Очаг кишечной инфекции зарегистрирован в детском саду № 46 (поселок Шушары, улица Ростовская, дом 24, корпус 2).

"Заболели дети четырех-шести лет. Госпитализировано четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз "сальмонеллез" установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Проведены обследование персонала детского сада и лабораторные исследования пищевой продукции.

"В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия", — отметили в ведомстве.

Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией об отравлении воспитанников детского сада № 46.

"Прокуратура выясняет обстоятельства происшедшего, заведующая детским садом вызвана в прокуратуру для дачи объяснений по существу. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — сообщает городская прокуратура.