Источник сообщил о ликвидации двух боевиков в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Двое боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в Дербентском районе Дагестана, где введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"В Дербентском районе в лесном массиве в зоне действия КТО были обнаружены двое участников незаконных вооруженных формирований, на предложение сдаться они ответили стрельбой. Ответным огнем они были ликвидированы", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что активная фаза спецоперации завершена.

В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации в Дагестане девятерых бандитов. Они были обнаружены в разных частях Дербента в двух группах, на предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия, ответным огнем они были ликвидированы. По данным НАК, бандиты намеревались "совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники".