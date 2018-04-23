В Петербурге пресекли получение денег из фонда ОМС за мнимые услуги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. МВД, ФСБ и Следственный комитет в Петербурге пресекли незаконное получение одной из городских больниц денежных средств из территориального фонда ОМС за вымышленные медицинские услуги, сообщает в понедельник пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" возбуждено в отношении заместителя главного врача по неврологии отдела хозрасчетной деятельности СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница".

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая поручила подчиненным сотрудникам заполнять медицинские карты пациентов, внося в них недостоверные сведения, якобы подтверждающие факты нахождения пациентов в палатах реанимации и получения ими медицинской услуги.

"Из территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на расчетный счет больницы были переведены денежные средства в сумме не менее 65 тысяч рублей, в результате чего бюджету города был причинен ущерб", — говорится в сообщении.

СК отмечает, что следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России проверяется информация о совершении ряда аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.