Число погибших в ДТП с маршруткой на трассе под Иркутском выросло до трех

ИРКУТСК, 22 апр — РИА Новости. Количество жертв столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Иркутской области выросло до трех, в больнице скончалась женщина, находившаяся в маршрутном такси, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона Игорь Медведев.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области при столкновении маршрутки, следовавшей из Иркутска в Слюдянку, и легкового автомобиля Honda погибли два человека, 11 пассажиров были доставлены в Шелеховскую районную больницу.

"По нашим данным, в больнице скончалась пассажирка маршрутного такси, которая была доставлена туда в крайне тяжелом состоянии. Виновником ДТП является водитель автомобиля Honda. Он выехал на встречную полосу", — сообщил собеседник агентства.

По данным ГУМВД региона, двое погибших мужчин — водитель и пассажир автомобиля Honda 1978 года рождения. Они возвращались из поселка Аршан.

По сообщению минздрава региона, из числа пассажиров микроавтобуса в ДТП пострадали 13 человек. Двое из них доставлены вертолетом санавиации в Иркутск, один находится в больнице города Слюдянка, четыре человека — в Шелеховской районной больнице. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое. Еще четыре человека находятся на амбулаторном лечении. Двое от медицинской помощи отказались.