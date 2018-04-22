В Иркутской области в ДТП с маршруткой и легковушкой погибли два человека

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

ИРКУТСК, 22 апр – РИА Новости. В Иркутской области при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли два человека, 11 пассажиров госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона Равиля Фаттахова.

На федеральной трассе "Байкал" в Шелеховском районе в воскресенье столкнулись маршрутное такси, следовавшее из Иркутска в Слюдянку, и легковой автомобиль Honda.

"Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, 11 пассажиров с различными травмами доставлены в больницу города Шелехова, им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил представитель минздрава.

По предварительным данным, водитель Honda выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.