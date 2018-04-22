В Дагестане завели дела после покушения боевиков на жизнь полицейских

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. 21 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. 21 апреля 2018

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Дагестане после покушения боевиков на жизнь полицейских, сообщает СК России.

В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации в Дагестане девятерых бандитов. Они были обнаружены в разных частях Дербента в двух группах, на предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия, ответным огнем они были ликвидированы. По данным НАК, бандиты намеревались "совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники".

"В Дагестане возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Вчера в Дербенте при проверке документов трое неустановленных лиц открыли стрельбу из автоматического огнестрельного оружия", — говорится в сообщении СК.

В Республике Дагестан по фактам посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголо… https://t.co/GAe8pA8BMO — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 апреля 2018 г.

​Добавляется, что ответным огнем они были ликвидированы на месте.

Как сообщает ведомство, в тот же день полицейские заблокировали шестерых вооружённых людей. "На предложение сдаться они ответили отказом и в ходе боестолкновения были нейтрализованы", — отмечается в сообщении. Один из сотрудников полиции получил ранение.

По данным СК, на местах происшествий обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и гранаты. Сейчас проверяется причастность указанных лиц к совершению тяжких преступлений.