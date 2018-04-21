В Ленинградской области серийного насильника осудили на 14 лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Серийный насильник из Молдавии получил 14 лет колонии особого режима в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Собранные следователями в городе Кировск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему гражданину Молдавии.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. При этом суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений на территории Ленобласти, отбывал наказание в местах лишения свободы вплоть до 2014 года, после чего был депортирован. По прибытии на родину злоумышленник сменил фамилию и вновь вернулся в Россию.