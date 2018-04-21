Во Владивостоке начали проверку после обрушения пристройки к жилому дому

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прокуратура Приморского края проводит проверку после того, как часть пристройки жилого дома обрушилась во Владивостоке, сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что 21 апреля в 05.10 (22.10 пятницы мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация, что во Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б.

"В рамках организованных по факту обрушения надзорных мероприятий прокуратура края проверит соблюдение прав граждан, проживавших на момент ЧП в аварийном жилом фонде. В частности, будет дана оценка принятию администрацией города Владивостока надлежащих мер по расселению граждан из указанного дома, подлежащего сносу", — говорится в сообщении.

Сегодня городские службы приступят к сносу оставшихся строений. Сейчас заканчивается разбор завалов, отключается электричество и водоснабжение, после чего начнёт работать тяжёлая техника.