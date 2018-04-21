Во Владивостоке частично обрушилась пристройка столетнего дома

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Частичное обрушение пристройки дома произошло во Владивостоке, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Двадцать первого апреля в 05.10 (22.10 пятницы мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что во Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б", — говорится в сообщении.

В краевом СУСК РФ уточнили, что обрушение произошло в здании, построенном 100 лет назад.

"На улице Фонтанная в городе Владивостоке произошло обрушение части здания постройки 1918 года, никто из людей не пострадал. По факту обрушения следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственая проверка. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия", — пояснили в СУСК.

По данным МЧС, на месте происшествия сейчас находятся пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, коммунальные службы, а также медики.

Кроме того, МЧС сообщает, что четыре жильца соседнего крыла данного дома находятся в пункте временного размещения — в средней школе №46, расположенной на улице Батарейная.

"В настоящее время спасателями и аварийными бригадами проведён осмотр и обследование разрушенной части пристройки дома", — уточняется в сообщении.

К работам привлечены 35 человек, а также 11 единиц техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 15 человек и четыре единицы техники, дополнили в МЧС.