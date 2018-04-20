В деле о взятке сотрудницы самарской "Почты России" появился третий эпизод

САМАРА, 20 апр — РИА Новости. В уголовном деле бывшего руководителя отдела кадров самарского филиала "Почты России" появился еще один эпизод, женщину подозревают в получении взятки в 876,5 тысяч рублей, сообщило в пятницу региональное управление СК.
"В период с 2016 года по 2018 год подозреваемая получила от начальника "Сергиевского почтамта" УФСП по Самарской области через посредника… денежные средства в качестве взятки на общую сумму 876 тысяч 500 рублей от подчиненных сотрудников за общее покровительство", — говорится в сообщении.
По данным ГУМВД по региону, обе подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее фигурантом двух уголовных дел стал экс-директор самарского филиала "Почты России" Артур Игрушкин. Его подозревают в том, что он привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа, а также в продаже своей жене служебного автомобиля по заниженной цене. Оба уголовных дела возбудили по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".