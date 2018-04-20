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Происшествия

В деле о взятке сотрудницы самарской "Почты России" появился третий эпизод

16:2020.04.2018
(обновлено: 16:25 20.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЛоготип Почты России. Архивное фотоЛоготип Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 20 апр — РИА Новости. В уголовном деле бывшего руководителя отдела кадров самарского филиала "Почты России" появился еще один эпизод, женщину подозревают в получении взятки в 876,5 тысяч рублей, сообщило в пятницу региональное управление СК.

Коррупция. Архивное фото.
© Fotolia / oldbunyip
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Ранее женщину заподозрили в том, что она в конце февраля этого года получила взятку в 153 тысячи рублей, которая должна была стать первым траншем из общей суммы в 300 тысяч, от начальника "Тольяттинского почтамта" за его последующее переназначение. Позже следователи выяснили, что в 2017 году подозреваемая также получила взятку в размере 42,7 тысячи рублей от начальника "Сызранского почтамта" за общее покровительство по службе. Женщина была уволена из "Почты России". Уголовные дела были возбуждены по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

"В период с 2016 года по 2018 год подозреваемая получила от начальника "Сергиевского почтамта" УФСП по Самарской области через посредника… денежные средства в качестве взятки на общую сумму 876 тысяч 500 рублей от подчиненных сотрудников за общее покровительство", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в отношении посредника, которым оказалась руководитель отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию самарского филиала "Почты России" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным ГУМВД по региону, обе подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее фигурантом двух уголовных дел стал экс-директор самарского филиала "Почты России" Артур Игрушкин. Его подозревают в том, что он привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа, а также в продаже своей жене служебного автомобиля по заниженной цене. Оба уголовных дела возбудили по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Откуда у них такие деньги? Они же там на почте копейки получают, по крайне мере рядовые сотрудники, включая начальников почтовых отделений
16:24
20.04.2018
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