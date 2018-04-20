Петербуржец украл часы за 900 тысяч рублей и подарил супруге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Петербурга, подозреваемого в краже швейцарских часов за 900 тысяч рублей, которые он затем подарил супруге, сообщает пресс-служба управления МВД по СЗФО.

"К сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту Пулково, обратилась 53-летняя жительница города Салехарда с сообщением о том, что у нее похищены брендовые швейцарские часы стоимостью около 900 тысяч рублей", — сказано в сообщении.

Подозреваемым в краже оказался пассажир, вылетавший вместе с супругой сообщением Санкт-Петербург — Ставрополь.

"Работник автомобильной компании во время прохождения предполетного досмотра обратил внимание на аксессуар, оставленный в ящике для вещей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил женские наручные часы себе и проследовал на посадку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя десять дней правонарушителя уже ожидали сотрудники транспортной полиции у трапа самолета. "Выяснено, что похищенные часы он преподнес в подарок своей супруге", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"), максимальная санкция по которой — шесть лет лишения свободы.