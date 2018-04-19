В УФСИН заявили о непричастности сотрудников ведомства к смерти Пшеничного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Начальник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уверен, что сотрудники и подследственные не причастны к смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО №4 Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель управления.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний проводит служебную проверку по факту смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга. По информации издания МК, 56-летнего бизнесмена нашли мертвым в СИЗО 5 февраля. Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта "Варшавянка", утверждает газета.

Как сообщил РИА Новости представитель управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время по факту смерти проводится проверка центрального аппарата ведомства, расследование начал Следственный комитет, проверка регионального УФСИН уже завершена.

"Начальник управления уверен, что ни сотрудники УФСИН, ни подследственные к смерти Пшеничного не причастны", — сказал собеседник агентства.

По сообщению пресс-службы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 февраля 2018 года в 16.02 в СИЗО №4 (Санкт-Петербург) в камере был обнаружен мертвым один из подследственных. После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана следственно-оперативная группа, предварительный диагноз – "завершенный суицид", говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства 17 апреля.