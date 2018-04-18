Суд отказался отсрочить приговор женщине, сбившей мальчика в Балашихе

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (86)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья отказал в отсрочке приговора женщине, осужденной по делу о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб семилетний мальчик, сообщила РИА Новости в суде.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство Ольги Алисовой", — сказал собеседник агентства.

Алисова просила отсрочить исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Ольги Алисовой, получившей три года колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе.

В апреле прошлого года Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".

Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.